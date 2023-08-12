​Ла Лига объявила о подаче жалобы на «ПСЖ»

На официальном сайте испанской Ла Лиги был опубликован пресс-релиз. В нём говорится о подаче в Европейскую комиссию жалобы на «ПСЖ».

В Ла Лиге считают, что катарские инвестиции в «ПСЖ» нарушают «Регламент об иностранных субсидиях», который работает с 12 июля 2023 года. Позиция Ла Лиги заключается в том, что «ПСЖ» нарушает этот регламент, за счёт чего создаётся перекос на нескольких рынках, включая рынок ЕС.

В жалобе говорится о том, что искажение рынка позволяет «ПСЖ» за счёт значительно превышающих - по сравнению с рыночными - возможностей приглашать лучших футболистов и тренеров.

Ла Лига надеется, что Европейская комиссия примет необходимые меры.