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​«Барселона» получила за Дембеле больше денег, чем должна была слухи

12 Августа 2023 • 18:36 Комментировать

Летний трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» был завершён. Гранд Лиги 1 активировал опцию выкупа француза за 50 миллионов евро, которая была прописана в его трудовом соглашении.

В контракте Дембеле на «Камп Ноу» было указано, что при активации опции «Барселона» получает половину суммы – 25 миллионов евро. Другую половину получает сторона игрока. Впрочем, в ходе переговоров стороны договорились изменить условия, и «сине-гранатовые» получили больше – 35,4 миллиона евро. Об этом в социальных сетях рассказывает журналистка Хелена Кондис.

Отметим, что Усман Дембеле провёл в «Барселоне» шесть сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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