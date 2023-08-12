Летний трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» был завершён. Гранд Лиги 1 активировал опцию выкупа француза за 50 миллионов евро, которая была прописана в его трудовом соглашении.

В контракте Дембеле на «Камп Ноу» было указано, что при активации опции «Барселона» получает половину суммы – 25 миллионов евро. Другую половину получает сторона игрока. Впрочем, в ходе переговоров стороны договорились изменить условия, и «сине-гранатовые» получили больше – 35,4 миллиона евро. Об этом в социальных сетях рассказывает журналистка Хелена Кондис.

Отметим, что Усман Дембеле провёл в «Барселоне» шесть сезонов.