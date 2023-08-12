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​«Реал» может сделать предложение по Мбаппе – названа сумма слухи

12 Августа 2023 • 16:14 Комментировать (1)

Будущее звёздного Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. «ПСЖ» стремится продать форварда в текущее трансферное окно, чтобы не потерять через год бесплатно. При этом Мбаппе идти навстречу своему клубу, судя по всему, не хочет.

Как сообщает El Debate, в «Реале» спокойно относятся к ситуации с Мбаппе. В Мадриде понимают, что время играет в их пользу, и чем ближе будет закрытие трансферного окна, тем по более низкой цене «ПСЖ» будет готов продать нападающего. По данным источника, «сливочные» на каком-то этапе могут предложить за Мбаппе около 135 миллионов евро плюс какие-то бонусы. Эта сумма далека от 200 миллионов, которые хотел бы получить за Килиана гранд Лиги 1.

​Мбаппе готов перейти в «Реал» этим летом

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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CERG
12 Августа 2023 в 16:46
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