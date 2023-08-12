Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» зарегистрировала Гюндогана

12 Августа 2023 • 13:42 Комментировать

Звездный новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган включен в заявку каталонского клуба на предстоящий сезон. Немецкий полузащитник зарегистрирован за «сине-гранатовых» под 22-м номером.

32-летний хавбек перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Гюндоган заключил с каталонским клубом двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

«Барселона» стартует в новом сезоне чемпионата Испании гостевым поединком против «Хетафе». Встреча состоится в воскресенье, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Гюндоган может уйти из «Барселоны»

«Барселона» за сутки до старта Ла Лиги не зарегистрировала 10 игроков

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08.23 в 18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
1.67 4.10 5.20
Видео
12.08.23 в 20:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
2.55 3.10 3.20
Видео
12.08.23 в 22:30
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.20 3.45 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» в шаге от аренды Кепы, «сливочные» согласовывают последние детали с «Челси»
13:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» зарегистрировала Гюндогана
13:36 · Испания. Ла Лига
«Я получил воспоминания, которые навсегда останутся в сердце», – Дембеле попрощался с «Барселоной»
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Захарян переходит в «Реал Сосьедад»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Кепа выбрал между «Реалом» и «Баварией»
12:50 · Россия. Премьер-лига
В «Реале Сосьедад» отреагировали на информацию о согласовании трансфера Захаряна
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет арендовать Кепу, но «Челси» может навязать свои условия
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» переключился на Кепу, так как «Севилья» слишком много запросила за Буну
11:57 · Англия. Премьер-лига
Кепа в шаге от перехода в «Реал»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Рианчо высказал мнение о трансфере Захаряна в Испанию
10:51 · Испания. Ла Лига
Фати понимает, что его игровое время станет ещё меньше в случае прихода Неймара
08:07 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» 3
04:57 · Испания. Ла Лига
«Севилья» никогда не выигрывала в стартовом матче у «Валенсии» - серия продолжилась и сейчас
02:46 · Испания. Ла Лига
Президент «Севильи» ответил на вопрос о возможном переходе Буну в «Реал»
02:36 · Испания. Ла Лига
Эрнесто Вальверде – о матче с «Реалом»: «Бензема заставлял нас страдать, настали новые времена»
Все новости
Рекомендуем