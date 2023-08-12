«Барселона» зарегистрировала Гюндогана

Звездный новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган включен в заявку каталонского клуба на предстоящий сезон. Немецкий полузащитник зарегистрирован за «сине-гранатовых» под 22-м номером.

32-летний хавбек перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Гюндоган заключил с каталонским клубом двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

«Барселона» стартует в новом сезоне чемпионата Испании гостевым поединком против «Хетафе». Встреча состоится в воскресенье, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

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