Неймар может бесплатно перейти в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар с каждым днем все ближе к возвращению в каталонскую «Барселону». Как сообщил инсайдер Андриан Санчес, агент 31-летнего бразильца Пини Захави дал обещание «сине-гранатовым», что его клиент достанется клубу бесплатно или по очень низкой цене.

Руководство «Барселоны» сейчас ведет переговоры с наставником команды Хави Эрнандесом, ранее выступавшим против трансфера звезды. По мнению тренера, переход Неймара может ухудшить атмосферу в раздевалке команды.

Бразилец выступал за каталонский коллектив с 2013 по 2017 год. Затем он был продан в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

«ПСЖ» принял решение по Неймару