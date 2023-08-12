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Неймар может бесплатно перейти в «Барселону»

12 Августа 2023 • 10:21 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Неймар с каждым днем все ближе к возвращению в каталонскую «Барселону». Как сообщил инсайдер Андриан Санчес, агент 31-летнего бразильца Пини Захави дал обещание «сине-гранатовым», что его клиент достанется клубу бесплатно или по очень низкой цене.

Руководство «Барселоны» сейчас ведет переговоры с наставником команды Хави Эрнандесом, ранее выступавшим против трансфера звезды. По мнению тренера, переход Неймара может ухудшить атмосферу в раздевалке команды.

Бразилец выступал за каталонский коллектив с 2013 по 2017 год. Затем он был продан в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

«ПСЖ» принял решение по Неймару

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Пини Захави трансферы футбола - лето 2023
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