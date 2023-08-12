«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках первого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид
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Протокол игры
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Лекуе Иньиго•Руис Иньиго•Весга Микель•Уильямс Нико•Гомес Унаи•Муньяин Икер• 4'Уильямс Иньяки
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Алаба Давид•Гарсия Франсиско III•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Камавинга Эдуардо•Беллингем Джуд•Родриго•Винисиус Жуниор
12 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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