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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Августа 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Атлетик Б
0:0
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.40 2 2.30
1-й тайм

В рамках первого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» играет против «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетик Б0:0Реал Мадрид
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЛекуе ИньигоРуис ИньигоВесга МикельУильямс НикоГомес УнаиМуньяин Икер  4'Уильямс Иньяки
Запасные: Гарсия ИманолЭррера АндерАгирреcабала ХуленГарсия РаульМартон ХавьерБеренгер АлексГурусета ГоркаСансет ОйянВильялибре АсьерMalcom AresПрадос БеньятНоласкоайн Перу
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерАлаба ДавидГарсия Франсиско IIIТчуамени ОрельенВальверде ФедерикоКамавинга ЭдуардоБеллингем ДжудРодригоВинисиус Жуниор
Запасные: Кроос ТониГонсалес ФранРюдигер АнтониоНачо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасДиас БраимКаньисарес ЛукасМодрич ЛукаХоселу Санмартин
12 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Комментарии (1)
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NOBODY
12 Августа 2023 в 22:20
5 защитников на замене конечно круто...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
1
1
1.67 4.10 5.20
Видео
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
1
1
2.55 3.10 3.20
Видео
14 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
0
3.20 3.45 2.28
Видео
13.08.23 в 18:00
Сельта Сельта
Осасуна Осасуна
2.22 3.30 3.50
Видео
13.08.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Бетис Бетис
1.81 3.90 4.40
Видео
13.08.23 в 22:30
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
5.40 3.90 1.67
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