Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле продолжит карьеру во французском «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, 26-летний вингер поставил подпись под долгосрочным контрактом с парижанами. Срок действия трудового соглашения рассчитан до конца июня 2028 года.

Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер игрока руководство чемпиона Лиги 1 заплатит «сине-гранатовым» 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 35 поединках за каталонский клуб во всех турнирах. Усман отметился восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.