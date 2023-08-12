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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» никогда не выигрывала в стартовом матче у «Валенсии» - серия продолжилась и сейчас

12 Августа 2023 • 04:57 Комментировать

Испанский чемпионат стартовал, и в первый же день прошел матч с достаточно громкой вывеской - «Севилья» принимала дома «Валенсию». Как оказалось, за всю историю выступлений в испанском чемпионате «Севилья» в пятый раз встретилась в первом туре с «Валенсией».

И ни разу не смогла выиграть - дважды сыграла вничью, это было в сентябре 1965 года и в августе 2014 года, и трижды, в том числе и на этот раз, проиграла.

Во втором туре испанского чемпионата «Севилье» предстоит выезд на север страны, в Страну Басков - там их будет ждать вернувшийся в Примеру «Алавес». Эта игра состоится 21 августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Севилья
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