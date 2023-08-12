«Севилья» никогда не выигрывала в стартовом матче у «Валенсии» - серия продолжилась и сейчас

Испанский чемпионат стартовал, и в первый же день прошел матч с достаточно громкой вывеской - «Севилья» принимала дома «Валенсию». Как оказалось, за всю историю выступлений в испанском чемпионате «Севилья» в пятый раз встретилась в первом туре с «Валенсией».

И ни разу не смогла выиграть - дважды сыграла вничью, это было в сентябре 1965 года и в августе 2014 года, и трижды, в том числе и на этот раз, проиграла.

Во втором туре испанского чемпионата «Севилье» предстоит выезд на север страны, в Страну Басков - там их будет ждать вернувшийся в Примеру «Алавес». Эта игра состоится 21 августа.