Президент «Севильи» ответил на вопрос о возможном переходе Буну в «Реал»

Президент «Севильи» Пепе Кастро отреагировал на слухи о возможном переходе голкипера Яссина Буну в мадридский «Реал».

«Сливочные» надолго остались без Тибо Куртуа, выбывшего из строя до весны из-за повреждения крестообразной связки. Одним из потенциальных сменщиков бельгийца обозначен Буну, что пока не подтверждают в «Севилье»: «Никакие переговоры с «Реалом» по Буну в настоящий момент не ведутся. У нас нет предложений по нему, мы ничего не слышали об интересе со стороны каких-либо клубов», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Пепе Кастро.

Контракт Яссина Буну с «Севильей» рассчитан до 2025 года. Интерес к 32-летнему марокканцу также проявляла «Бавария».