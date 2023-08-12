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Президент «Севильи» ответил на вопрос о возможном переходе Буну в «Реал»

12 Августа 2023 • 02:46 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
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Через 19 ч. 30 мин.

Президент «Севильи» Пепе Кастро отреагировал на слухи о возможном переходе голкипера Яссина Буну в мадридский «Реал».

«Сливочные» надолго остались без Тибо Куртуа, выбывшего из строя до весны из-за повреждения крестообразной связки. Одним из потенциальных сменщиков бельгийца обозначен Буну, что пока не подтверждают в «Севилье»: «Никакие переговоры с «Реалом» по Буну в настоящий момент не ведутся. У нас нет предложений по нему, мы ничего не слышали об интересе со стороны каких-либо клубов», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Пепе Кастро.

Контракт Яссина Буну с «Севильей» рассчитан до 2025 года. Интерес к 32-летнему марокканцу также проявляла «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Пепе Кастро Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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