Эрнесто Вальверде – о матче с «Реалом»: «Бензема заставлял нас страдать, настали новые времена»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде высказался об уходе из мадридского «Реала» Карима Бензема.

Вскоре после завершения прошлого сезона 35-летний форвард покинул ряды «сливочных», перебравшись в саудовский «Аль-Иттихад». В преддверии встречи «Атлетика» с «Реалом» журналисты спросили у наставника басков, что он думает о французском форварде: «Мы много страдали от Бензема за последнее время. Он, как и Антуан Гризманн, постоянно забивал «Атлетику». Теперь настали новые времена, когда «Реал» будет строить игру вокруг других футболистов», – цитирует Diario AS Эрнесто Вальверде.

Матч первого тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Реалом» состоится 12 августа.