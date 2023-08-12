«Валенсия» вырвала победу у «Севильи»

«Валенсия» начала новый сезон испанского чемпионата с победы, «летучие мыши» попили немало крови у «Севильи» - сперва вышли вперед, а затем, после того, как хозяева отыгрались, забили еще один гол и довели игру до победы.
Все это случилось во втором тайме - первый не был особо богатым на события.
Протокол игры
|60'Дьякаби Муктар (0:1)
|(1:1) Эн-Несири Юссеф69'
|88'Герра Хавьер (1:2)
Буну Яссин•Навас Хесус69' (Соу Джибрил (69') •Баде Луак• 81'Гудель Неманья• 45'Акунья Маркос• 90'Фернандо Режес69' (Хуанлу Санчес (69') •Ракитич Иван• 15'Окампос Лукас•Сусо Хесус•Ламела Эрик56' (Торрес Оливер (56') •Эн-Несири Юссеф82' (Гаттони Федерико (82')
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Габриэль Паулиста•Озкаджар Дженк• 16'Гайя Хосе87' (Васкес Хесус (87') •Перес Фран61' (Фулкье Димитри (61') •Дьякаби Муктар• 10'Пепелу•Ногуэроль Диего Лопес65' (Госальбес Пабло (65') •Алмейда Андре IV62' (Герра Хавьер (62') •Дуро Уго
11 августа. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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