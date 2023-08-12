«Валенсия» вырвала победу у «Севильи»

«Валенсия» начала новый сезон испанского чемпионата с победы, «летучие мыши» попили немало крови у «Севильи» - сперва вышли вперед, а затем, после того, как хозяева отыгрались, забили еще один гол и довели игру до победы.

Все это случилось во втором тайме - первый не был особо богатым на события.