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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» вырвала победу у «Севильи»

12 Августа 2023 • 01:16 Комментировать
Севилья
1:2
Валенсия
окончен

«Валенсия» начала новый сезон испанского чемпионата с победы, «летучие мыши» попили немало крови у «Севильи» - сперва вышли вперед, а затем, после того, как хозяева отыгрались, забили еще один гол и довели игру до победы.

Все это случилось во втором тайме - первый не был особо богатым на события. 

Протокол игры  
Севилья1:2Валенсия
  60'Дьякаби Муктар (0:1)
(1:1) Эн-Несири Юссеф69'  
  88'Герра Хавьер (1:2)
Буну ЯссинНавас Хесус 69' (Соу Джибрил ( 69') Баде Луак  81'Гудель Неманья  45'Акунья Маркос  90'Фернандо Режес 69' (Хуанлу Санчес ( 69') Ракитич Иван  15'Окампос ЛукасСусо ХесусЛамела Эрик 56' (Торрес Оливер ( 56') Эн-Несири Юссеф 82' (Гаттони Федерико ( 82')
Запасные: Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоМаркан МаркосГомес Алехандро ПапуКорона ХесусПедроса АдриаБуэно МануХордан ХоанМир Рафа
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриГабриэль ПаулистаОзкаджар Дженк  16'Гайя Хосе 87' (Васкес Хесус ( 87') Перес Фран 61' (Фулкье Димитри ( 61') Дьякаби Муктар  10'ПепелуНогуэроль Диего Лопес 65' (Госальбес Пабло ( 65') Алмейда Андре IV 62' (Герра Хавьер ( 62') Дуро Уго
Запасные: Гонсалес УгоТехон МартинРиверо КристианХауме ДоменекТаррега СесарИрансо РубоГильямон Уго
11 августа. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Севилья
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