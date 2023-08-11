Хесус Навас установил новый рекорд «Севильи»

В Испании начался очередной сезон Примеры, в первом туре «Севилья» сражается с «Валенсией». Для капитана «Севильи» Хесуса Наваса это уже семнадцатый сезон в составе клуба, и он установил новый рекорд нервионцев - еще ни один игрок в истории клуба не проводил целых семнадцать сезонов в чемпионате Испании в ее составе. В данный момент на счету Наваса уже 473 игры в испанском чемпионате за все время выступлений в «Севилье».

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Севильей» и «Валенсией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.