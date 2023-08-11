Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто: «Неймар хочет вернуться в «Барселону», я разговаривал с ним»

11 Августа 2023 • 23:21 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
1 6.60 X 3.85 2 1.55
13.08 22:30

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал о возможном возвращении Неймара.

31-летний бразилец, решивший покинуть «ПСЖ», может оказаться в каталонском клубе до закрытия трансферного окна. По некоторым данным, в приглашении форварда заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а главный тренер команды Хави Эрнандес эту идею не одобряет.

«Я разговаривал с Неймаром, и он, кажется, рад вернуться в «Барселону». Я хочу, чтобы он снова выступал за наш клуб. Неймар – выдающийся игрок, невероятный талант. Придёт ли он? С этим предстоит разобраться руководству и тренеру», – цитирует Barca Universal Серхи Роберто.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Серхи Роберто трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
2
2.50 3.40 2.90
Видео
60 мин
Севилья Севилья
Валенсия Валенсия
0
0
2.41 3.30 3.10
Видео
12.08.23 в 18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
1.67 4.10 5.20
Видео
12.08.23 в 20:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
2.55 3.10 3.20
Видео
12.08.23 в 22:30
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.20 3.45 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
23:46 · Испания. Ла Лига
Хесус Навас установил новый рекорд «Севильи»
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена перехватить трансферную цель «Барселоны» слухи
23:21 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Неймар хочет вернуться в «Барселону», я разговаривал с ним»
23:17 · Испания. Ла Лига
​«Атлетик» Бильбао – «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 12 августа 2023
23:03 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто прокомментировал уход Дембеле из «Барселоны»
21:43 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» отказался продавать своего игрока в «Барселону»
20:44 · Испания. Ла Лига
Хави продолжает выступать против подписания Неймара
19:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать Неймара по «формуле Маркоса Алонсо»
19:37 · Испания. Ла Лига
​Пике рассказал, как гол Бареллы заставил его принять решение о немедленном окончании карьеры
18:19 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген назвал тройку лучших вратарей в мире
16:54 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не считает, что «Реалу» не хватает нападающего
15:03 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Дембеле? Его ещё нельзя назвать игроком «ПСЖ»
13:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о травме Куртуа: «Я спокоен, ведь у нас есть Лунин» 4
13:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Реал Сосьедад» даже лучше для Захаряна, чем «Челси»
12:59 · Испания. Ла Лига
Неймар согласовал контракт с «Барселоной», его зарплата упадёт в несколько раз
Все новости
Рекомендуем