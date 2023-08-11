Серхи Роберто: «Неймар хочет вернуться в «Барселону», я разговаривал с ним»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал о возможном возвращении Неймара.

31-летний бразилец, решивший покинуть «ПСЖ», может оказаться в каталонском клубе до закрытия трансферного окна. По некоторым данным, в приглашении форварда заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а главный тренер команды Хави Эрнандес эту идею не одобряет.

«Я разговаривал с Неймаром, и он, кажется, рад вернуться в «Барселону». Я хочу, чтобы он снова выступал за наш клуб. Неймар – выдающийся игрок, невероятный талант. Придёт ли он? С этим предстоит разобраться руководству и тренеру», – цитирует Barca Universal Серхи Роберто.