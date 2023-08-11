«Вильярреал» отказался продавать своего игрока в «Барселону»

Правый защитник «Вильярреала» Хуан Фойт вряд ли перейдёт в «Барселону» в обозримом будущем.

Усиление правого фланга обороны – приоритетная задача для «сине-гранатовых» на рынке, а 25-летний аргентинец долгое время считался одной из основных целей клуба. По данным Diario AS, «Вильярреал» отказался обсуждать с «Барселоной» трансфер Фойта. Руководство «жёлтой субмарины» настаивает на выплате полной суммы отступных, которая составляет 40 млн евро, а в последнюю неделю месяца и вовсе увеличится до 54 млн евро. Каталонцы не смогут удовлетворить такой запрос.

Контракт Хуана Фойта с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года.