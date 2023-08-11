«Барселона» хочет подписать Неймара по «формуле Маркоса Алонсо»

До конца августа Неймар может вернуться в «Барселону». Как сообщает бразильский TNT Sports, каталонский клуб хочет подписать 31-летнего форварда по так называемой «формуле Маркоса Алонсо». Речь идёт о переходе Неймара в стан «сине-гранатовых» в статусе свободного агента после расторжения контракта с «ПСЖ».

В 2022 году «Барселона» таким образом подписала Алонсо – игрок расторг трудовой договор с «Челси» и переехал на «Камп Ноу».

В то же время отмечается, что «Барселона» собирается для начала предложить Неймару краткосрочный контракт – на один год.

​Неймар вернётся в «Барселону» при выполнении двух условий