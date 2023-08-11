​Пике рассказал, как гол Бареллы заставил его принять решение о немедленном окончании карьеры

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике дал интервью испанскому изданию El Mundo Deportivo, в котором заявил, что матч между «Барселоной» и «Интером» в Лиге чемпионов в прошлом году стал катализатором к окончанию его карьеры. Именно после него знаменитый футболист решил немедленно подать в отставку и завершить карьеру.

Гол Николы Бареллы с передачи Бастони поставил Пике в неловкое положение - он не смог перехватить мяч и развел руками в комичном положении, став объектом для насмешек и «мемов». Именно это, поведал Пике, привело к тому, что он решил немедленно повесить бутсы на гвоздь.