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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике рассказал, как гол Бареллы заставил его принять решение о немедленном окончании карьеры

11 Августа 2023 • 19:37 Комментировать

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике дал интервью испанскому изданию El Mundo Deportivo, в котором заявил, что матч между «Барселоной» и «Интером» в Лиге чемпионов в прошлом году стал катализатором к окончанию его карьеры. Именно после него знаменитый футболист решил немедленно подать в отставку и завершить карьеру.

Гол Николы Бареллы с передачи Бастони поставил Пике в неловкое положение - он не смог перехватить мяч и развел руками в комичном положении, став объектом для насмешек и «мемов». Именно это, поведал Пике, привело к тому, что он решил немедленно повесить бутсы на гвоздь. 

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