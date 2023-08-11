Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тер Штеген назвал тройку лучших вратарей в мире

11 Августа 2023 • 18:19 Комментировать

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген назвал трёх лучших вратарей на планете. Немецкий футболист не стал включать самого себя в этот список.

«Лучшие вратари в мире? Я бы не стал включать себя. Есть Куртуа, которого я считаю фантастическим. В прошлом и предыдущих сезонах отлично выступал Эдерсон. Ещё мне очень нравится Ремиро. Думаю, в последние годы он проделывал отличную работу – и он нравится мне как человек», - сказал тер Штеген пресс-службе «Барселоны».

Тибо Куртуа выступает за «Реал», Эдерсон – за «Манчестер Сити», а Алекс Ремиро – за «Реал Сосьедад».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Реал Сосьедад Марк-Андре Тер Штеген Тибо Куртуа Алекс Ремиро Эдерсон Мораес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 20:30
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.50 3.40 2.90
Видео
11.08.23 в 23:00
Севилья Севилья
Валенсия Валенсия
2.41 3.30 3.10
Видео
12.08.23 в 18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
1.67 4.10 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
18:19 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген назвал тройку лучших вратарей в мире
16:54 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не считает, что «Реалу» не хватает нападающего
15:03 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Дембеле? Его ещё нельзя назвать игроком «ПСЖ»
13:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о травме Куртуа: «Я спокоен, ведь у нас есть Лунин» 3
13:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Реал Сосьедад» даже лучше для Захаряна, чем «Челси»
12:59 · Испания. Ла Лига
Неймар согласовал контракт с «Барселоной», его зарплата упадёт в несколько раз
12:40 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» прокомментировали новость о трансфере Захаряна
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всё ещё не исключает трансфер Канселу
11:19 · Англия. Премьер-лига
Льорис был предложен «Реалу»
10:50 · Испания. Ла Лига
«Севилья» повысила ценник Буну, это может отпугнуть «Реал»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти просил руководство «Реала» приобрести ему Кейна, но Перес посчитал игрока слишком дорогим
10:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила пока не регистрировать Алонсо и Мартинеса
10:16 · Испания. Ла Лига
Хави не нравится вариант с покупкой Фреснеды
10:09 · Италия. Серия А
Бенитес: «Вейга может стать топ-игроком, мы знаем об интересе других клубов»
09:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» этим летом намерена подписать Фелиша или Неймара
Все новости
Рекомендуем