​Тер Штеген назвал тройку лучших вратарей в мире

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген назвал трёх лучших вратарей на планете. Немецкий футболист не стал включать самого себя в этот список.

«Лучшие вратари в мире? Я бы не стал включать себя. Есть Куртуа, которого я считаю фантастическим. В прошлом и предыдущих сезонах отлично выступал Эдерсон. Ещё мне очень нравится Ремиро. Думаю, в последние годы он проделывал отличную работу – и он нравится мне как человек», - сказал тер Штеген пресс-службе «Барселоны».

Тибо Куртуа выступает за «Реал», Эдерсон – за «Манчестер Сити», а Алекс Ремиро – за «Реал Сосьедад».