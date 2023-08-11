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​Неймар вернётся в «Барселону» при выполнении двух условий

11 Августа 2023 • 17:27 Комментировать

В обозримом будущем звёздный Неймар может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как стало известно El Chiringuito TV, 31-летний бразилец согласовал с каталонцами контракт на два сезона с опцией продления ещё на один год. Заработная плата Неймара составит 13 миллионов евро чистыми плюс бонусы.

В то же время отмечается, что для возвращения Неймара в «Барселону» должны быть выполнены два условия. Во-первых, бразилец должен расторгнуть контракт с «ПСЖ». Во-вторых, из каталонского клуба должны уйти некоторые игроки, чтобы Неймар был зарегистрирован.

Напомним, что в 2017 году Неймар переходил из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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