​Неймар вернётся в «Барселону» при выполнении двух условий

В обозримом будущем звёздный Неймар может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как стало известно El Chiringuito TV, 31-летний бразилец согласовал с каталонцами контракт на два сезона с опцией продления ещё на один год. Заработная плата Неймара составит 13 миллионов евро чистыми плюс бонусы.

В то же время отмечается, что для возвращения Неймара в «Барселону» должны быть выполнены два условия. Во-первых, бразилец должен расторгнуть контракт с «ПСЖ». Во-вторых, из каталонского клуба должны уйти некоторые игроки, чтобы Неймар был зарегистрирован.

Напомним, что в 2017 году Неймар переходил из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.