​Анчелотти не считает, что «Реалу» не хватает нападающего

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает, что команда испытывает кадровый дефицит в линии нападения.

Стоит напомнить, что летом из «Реала» ушёл Карим Бензема. Сейчас в команде есть только один центральный нападающий – Хоселу.

«Нам не хватает нападающего? В предсезонке мы забивали много голов и создавали моменты. Мы очень хороши в атаке, проблема была в обороне», - сказал Анчелотти, чьи слова приводит Marca.

«У нас много игроков, которые могут забивать голы в новом сезоне. Винисиус, Родриго, Беллингем, Кроос и другие», - добавил итальянец.

В первом туре Ла Лиги «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао 12 августа.