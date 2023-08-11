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​Мбаппе готов перейти в «Реал» этим летом

11 Августа 2023 • 13:44 Комментировать

Трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли продолжается. Как сообщает Madrid Zone со ссылкой на журналиста Жюльена Лоренса, звёздный 24-летний форвард готов перебраться в «Реал» уже этим летом. По данным источника, в настоящий момент Мбаппе ждёт предложения из Мадрида.

Стоит сказать, что ранее в прессе появлялась информация о намерении Мбаппе провести сезон 2023/2024 в «ПСЖ», даже если он не будет играть. Действующий контракт нападающего в Париже рассчитан как раз до конца июня 2024 года.

Напомним, что «Реал» после ухода Карима Бензема оказался без статусного центрфорварда.

«ПСЖ» попытался надавить на Мбаппе, отправив письмо

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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