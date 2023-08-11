Анчелотти – о травме Куртуа: «Я спокоен, ведь у нас есть Лунин»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти высказался о том, собирается ли его команда покупать нового вратаря после травмы Тибо Куртуа, который рискует вообще не сыграть в новом сезоне.

«Я спокоен, ведь у нас есть Лунин. Нам ещё предстоит решить, нужно ли брать нового голкипера. До 31 августа ещё есть время. Возможно, мы решим расширить состав, ведь сезон будет очень длинным», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Одним из вариантов для мадридского «Реала» является Яссин Буну из «Севильи». Также «королевский клуб» рассматривает вариант с приглашением Давида де Хеа, который находится в статусе свободного агента.