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«Севилья» повысила ценник Буну, это может отпугнуть «Реал»

11 Августа 2023 • 10:50 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
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Через 10 ч. 39 мин.

«Севилья» повысила трансферную стоимость своего голкипера Яссина Буну, который является приоритетным кандидатом для мадридского «Реала» на замену Тибо Куртуа. По информации от издания ESPN, андалузский клуб теперь требует за марокканского вратаря 30 миллионов евро.

Напомним, прежний ценник составлял 20 миллионов, но «Севилья» решила поднять ценник из-за большого спроса. Ранее Буну также находился на радаре у мюнхенской «Баварии» и клубов из Саудовской Аравии.

Буну ранее доходил со сборной Марокко до полуфинала чемпионата мира. На счету Яссина две победы в Лиге Европы в составе «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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