«Барселона» решила пока не регистрировать Алонсо и Мартинеса

Каталонская «Барселона» определилась с футболистами, которых пока не зарегистрирует на новый сезон Ла Лиги. По информации от Mundo Deportivo, Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес пока не смогут выступать за «сине-гранатовых». Им придётся подождать, когда у клуба появится возможность для регистрации.

Источник сообщает, что «Барселона» уже может себе позволить зарегистрировать таких игроков, как Илкай Гюндоган, Серхи Роберто, Рональд Араухо, Иньяки Пенья, Алехандро Бальде и Ориоль Ромеу. Эти игроки будут зарегистрированы в ближайшее время и смогут принять участие в первом туре Ла Лиги против «Хетафе».