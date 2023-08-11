Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» решила пока не регистрировать Алонсо и Мартинеса

11 Августа 2023 • 10:36 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
1 6.40 X 3.90 2 1.55
13.08 22:30

Каталонская «Барселона» определилась с футболистами, которых пока не зарегистрирует на новый сезон Ла Лиги. По информации от Mundo Deportivo, Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес пока не смогут выступать за «сине-гранатовых». Им придётся подождать, когда у клуба появится возможность для регистрации.

Источник сообщает, что «Барселона» уже может себе позволить зарегистрировать таких игроков, как Илкай Гюндоган, Серхи Роберто, Рональд Араухо, Иньяки Пенья, Алехандро Бальде и Ориоль Ромеу. Эти игроки будут зарегистрированы в ближайшее время и смогут принять участие в первом туре Ла Лиги против «Хетафе».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо Иньиго Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 20:30
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.50 3.40 2.90
Видео
11.08.23 в 23:00
Севилья Севилья
Валенсия Валенсия
2.41 3.30 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всё ещё не исключает трансфер Канселу
11:19 · Англия. Премьер-лига
Льорис был предложен «Реалу»
10:50 · Испания. Ла Лига
«Севилья» повысила ценник Буну, это может отпугнуть «Реал»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти просил руководство «Реала» приобрести ему Кейна, но Перес посчитал игрока слишком дорогим
10:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила пока не регистрировать Алонсо и Мартинеса
10:16 · Испания. Ла Лига
Хави не нравится вариант с покупкой Фреснеды
10:09 · Италия. Серия А
Бенитес: «Вейга может стать топ-игроком, мы знаем об интересе других клубов»
09:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» этим летом намерена подписать Фелиша или Неймара
09:51 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Гюлер должен вернуться в обойму «Реала»
09:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» согласовал личные условия с Буну
09:27 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Бернарду Силвы кажется невозможным для «Барселоны»
09:15 · Испания. Ла Лига
Два клуба хотят подписать Эдена Азара
08:53 · Испания. Ла Лига
Стало известно, где может продолжить карьеру Эден Азар
08:41 · Испания. Ла Лига
Украинец Лунин обратился к травмированному Куртуа
07:59 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может отложить трансфер Дембеле на следующий год 1
Все новости
Рекомендуем