Хави не нравится вариант с покупкой Фреснеды

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не горит желанием приглашать в команду правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду. По информации от инсайдера Хоана Поки, специалист хотел бы видеть в своей обойме более опытного футболиста на позиции правого защитника.

Источник сообщает, что если «Барселона» и подпишет Фреснеду этим летом, то футболист сразу будет отправлен в аренду. «Вальядолид» Ивана в данный момент выступает во втором дивизионе Испании после вылета из Ла Лиги в прошлом сезоне.

Фреснеда доступен на рынке за сумму в районе 20-30 миллионов евро. Ранее игроком также интересовались лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».