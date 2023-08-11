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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави не нравится вариант с покупкой Фреснеды

11 Августа 2023 • 10:16 Комментировать
Вальядолид
...
Спортинг Хихон
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Через 11 ч. 57 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не горит желанием приглашать в команду правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду. По информации от инсайдера Хоана Поки, специалист хотел бы видеть в своей обойме более опытного футболиста на позиции правого защитника.

Источник сообщает, что если «Барселона» и подпишет Фреснеду этим летом, то футболист сразу будет отправлен в аренду. «Вальядолид» Ивана в данный момент выступает во втором дивизионе Испании после вылета из Ла Лиги в прошлом сезоне.

Фреснеда доступен на рынке за сумму в районе 20-30 миллионов евро. Ранее игроком также интересовались лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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