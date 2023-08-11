Стало известно, когда Гюлер должен вернуться в обойму «Реала»

Стали известны сроки восстановления полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера. По информации от Хосе Луиса Санчеса, турецкий хавбек вернётся в строй в середине октября.

Напомним, ранее Гюлер получил травму на предсезонной подготовке, из-за которой будет вынужден пропустить пару месяцев. В лазарете «Реала» помимо Арды находятся такие футболисты, как Тибо Куртуа, Дани Себальос и Ферлан Менди.

Гюлер этим летом перебрался в «Реал» из турецкого «Фенербахче» за 20 миллионов евро. Футболист был интересен «Барселоне», но «королевский клуб» предложил более выгодную структуру сделки.