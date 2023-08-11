«Реал» согласовал личные условия с Буну

Мадридский «Реал» договорился с голкипером «Севильи» Яссином Буну о личных условиях. Марокканец согласовал контракт с «королевским клубом» и открыт к переезду на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Sports Zone.

Буну должен заменить в «Реале» Тибо Куртуа, который недавно порвал крестообразные связки колена. Из-за своей травмы бельгийский вратарь может пропустить чуть ли не весь следующий сезон.

Буну ранее был интересен мюнхенской «Баварии» и клубам из Саудовской Аравии. «Севилья» оценивает своего 32-летнего голкипера в 15-20 миллионов евро.

Напомним, Яссин в своей карьере дважды побеждал в Лиге Европы в составе «Севильи».