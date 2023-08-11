Два клуба хотят подписать Эдена Азара

Полузащитник Эден Азар, покинувший мадридский «Реал», находится в сфере интересов двух клубов. Как стало известно журналистам AS, у 32-летнего свободного агента есть варианты в МЛС и Бразилии.

В услугах бельгийского футболиста заинтересованы «Ванкувер» и «Ботафого». Игрок достанется новому работодателю бесплатно, поскольку в данный момент находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Азар сыграл всего шесть матчей за «Реал». Бельгиец отметился одной результативной передачей.

В Европе полузащитник также известен по выступлениям за французский «Лилль» и лондонский «Челси».