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Стало известно, где может продолжить карьеру Эден Азар

11 Августа 2023 • 08:53 Комментировать

Экс-полузащитник лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар, который сейчас является свободным агентом, подыскивает себе новую команду.

По информации журналистов AS, у бельгийца есть варианты трудоустройства за пределами Европы. Интерес к хавбеку проявляют клубы из Саудовской Аравии, МЛС и Бразилии, однако конкретных предложений футболист пока не получил.

Последним местом работы Эдена был «Реал», за который он выступал с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник провел всего десять матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Ранее в прессе сообщалось, что 32-летний бельгиец задумался над завершением карьеры.

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Эден Азар трансферы футбола - лето 2023
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