«ПСЖ» принял решение по Неймару

Бразильский форвард Неймар получил разрешение от руководства «ПСЖ» на трансфер в каталонскую «Барселону», информирует Sport.es.

По сведениям источника, парижский гранд готов к переговорам с «сине-гранатовыми» по 31-летнему футболисту. Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перешел во французский клуб.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в 60 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с нынешним клубом до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Неймар забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 29 поединках за парижан.