Украинец Лунин обратился к травмированному Куртуа

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин обратился к одноклубнику Тибо Куртуа, получившему травму крестообразных связок колена во время тренировки. Из-за повреждения бельгиец рискует пропустить предстоящий сезон.

«Ты сильный, мы с тобой. Держись», - гласит сообщение Андрея в социальных сетях.

Ожидается, что в ближайшее время Куртуа перенесет хирургическое вмешательство. В минувшем сезоне Тибо провел 31 матч в Ла Лиге и пропустил 29 мячей.

«Королевский» клуб стартует в чемпионате Испании гостевым поединком против «Атлетика» Бильбао. Встреча состоится в субботу, 11 августа.