«ПСЖ» может отложить трансфер Дембеле на следующий год

«ПСЖ» может отказаться о подписания вингера каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле в текущее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, французский чемпион хотел оформить переход 26-летнего полузащитника до старта сезона, однако сделку пока не удалось официально завершить. В связи с этим парижане решили отложить подписание Дембеле до лета следующего года, чтобы заполучить игрока бесплатно.

Усман является игроком «Барселоны» с 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.