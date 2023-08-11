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«ПСЖ» может отложить трансфер Дембеле на следующий год

11 Августа 2023 • 07:59 Комментировать

«ПСЖ» может отказаться о подписания вингера каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле в текущее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, французский чемпион хотел оформить переход 26-летнего полузащитника до старта сезона, однако сделку пока не удалось официально завершить. В связи с этим парижане решили отложить подписание Дембеле до лета следующего года, чтобы заполучить игрока бесплатно.

Усман является игроком «Барселоны» с 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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