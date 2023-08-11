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Иньеста намекнул на своё будущее занятие

11 Августа 2023 • 04:07 Комментировать

Автор победного гола в финале ЧМ-2010, полузащитник Андрес Иньеста подписал новый контракт, он будет выступать в Эмиратах и уверяет, что с нетерпением ждет новую главу в своей карьере.

Но все же вечно выступать он, конечно же, не будет, сейчас легендарному футболисту 39 лет, и он уже думает и о том, что будет делать после завершения игровой карьеры. Впрочем, это все так же будет связано с футболом, с маленькими детьми.

- Я люблю когда дети растут, учатся. Не только в футболе. В любом виде спорта. У нас есть академия и мы хотим ее развивать, - цитирует слова Иньесты итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмирейтс Андрес Иньеста
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