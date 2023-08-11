Иньеста: «Для меня это новый вызов»

Испанский полузащитник Андрес Иньеста перебрался в Объединенные Арабские Эмираты, он будет выступать за местный клуб «Эмирейтс». По его словам, несмотря на преклонный для футбола возраст, он испытывает такой же энтузиазм, как и в 2002 году, когда дебютировал за каталонскую «Барселону».

- Для меня и для моей семьи это новый вызов, новая глава в нашей жизни. Я столь же воодушевлен, как и в момент перехода в «Барселону», или когда перебрался в Японию. Мне не терпится продолжить играть в футбол, - цитирует слова Андреса Иньесты итальянское новостное агентство ITASportPress.