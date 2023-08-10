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​Серхи Роберто: «Быть капитаном «Барселоны» - большая честь»

10 Августа 2023 • 22:54 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Серхи Роберто стал новым капитаном «Барселоны» и уже провел один матч в этом качестве, это было в финале Кубка имени Жоана Гампера, в котором «Барселона» обыграла лондонский «Тоттенхэм». Роберто признался, что мечтал стать капитаном клуба с детства.

- Для меня это большая честь. Я «кулер» (поклонник «Барселоны») с детства. Моя первая речь была непростой, я чуть волновался, но партнеры помогли мне, - цитирует слова Серхи Роберто итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что испанский чемпионат стартует уже на этой неделе. В первом туре «Барселона» сыграет с «Хетафе», это случится в воскресенье. 

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Барселона Серхи Роберто
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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