​Серхи Роберто: «Быть капитаном «Барселоны» - большая честь»

Серхи Роберто стал новым капитаном «Барселоны» и уже провел один матч в этом качестве, это было в финале Кубка имени Жоана Гампера, в котором «Барселона» обыграла лондонский «Тоттенхэм». Роберто признался, что мечтал стать капитаном клуба с детства.

- Для меня это большая честь. Я «кулер» (поклонник «Барселоны») с детства. Моя первая речь была непростой, я чуть волновался, но партнеры помогли мне, - цитирует слова Серхи Роберто итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что испанский чемпионат стартует уже на этой неделе. В первом туре «Барселона» сыграет с «Хетафе», это случится в воскресенье.