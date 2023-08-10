Вратарь «Севильи» Яссин Буну может перебраться в мадридский «Реал».

Как стало известно Marca, «сливочные» очень серьезно заинтересованы в приглашении 32-летнего голкипера сворной Марокко. По данным источника, на данный момент Буну является фаворитом в шорт-листе «Реала», однако у испанцев есть конкурент в борьбе за вратаря. Сообщается, что игрок уже практически переехал в Саудовскую Аравию, но «Реал» смог остановить трансфер. Стороны продолжают вести переговоры.

Контракт Буну с «Севильей» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость марокканца оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, ранее основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал крестообразную связку. Сообщалось, что футболист будет восстанавливаться до апреля.