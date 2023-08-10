Куртуа — о травме: «Пришло время принять это и вернуться ещё сильнее»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свою травму.

Ранее стало известно, что бельгийский футболист получил разрыв крестообразной связки. Сообщалось, что голкипер вернётся на поле в апреле следующего года.

«Вы никогда не ждете ничего подобного, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть это и вернуться еще сильнее», — написал Куртуа на своей страничке в социальной сети.

Футболист добавил, что любовь и поддержка фанатов мотивирует его вернуться на поле как можно быстрее.

Ранее появилась информация, что «Реал» начал поиски нового вратаря. По данным СМИ, «сливочные» просматривают голкипера «Челси» Кепу Аррисабалаги, вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили и экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.