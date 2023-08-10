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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа не восстановится раньше апреля

10 Августа 2023 • 17:55 Комментировать

Страж ворот «Реала» Тибо Куртуа получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связке. Произошло это на тренировке команды в четверг. Теперь 31-летнему бельгийцу предстоит перенести операцию.

Как сообщает The Athletic, в лучшем случае Куртуа сможет вернуться на футбольное поле в апреле. При этом голкипер может пропустить и весь сезон 2023/2024.

Тибо Куртуа представляет «Реал» уже пять лет. За это время он провёл 230 официальных матчей, в которых пропустил 219 голов.

В первом туре нового чемпионата Испании «Реал» будет играть против «Атлетика». Матч пройдёт 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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