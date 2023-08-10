Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хавбека «Реала» Гюлера решили оперировать

10 Августа 2023 • 16:55 Комментировать (2)

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер перенесёт операцию после травмы колена. Как сообщает на своих страницах The Athletic, решение на этот счёт было принято в последние часы по итогам нескольких совещаний. На этих встречах обсуждались все возможности восстановления 18-летнего игрока, в том числе возможность консервативного лечения.

Операция может пройти в Мадриде. Точные сроки восстановления Гюлера будут зависеть от ряда факторов, но если говорить примерно, то речь идёт о полутора месяцах, уточняет источник.

Напомним, что Арда Гюлер перебрался в «Реал» в начале июля из «Фенербахче».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ceroki
10 Августа 2023 в 17:21
Часто после таких травм молодые уже и не играют .
NOBODY
10 Августа 2023 в 17:16
капец начало сезона....Гюлер, потом Куртуа....кто еще...и опять слитый сезон
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
16:55 · Испания. Ла Лига
​Хавбека «Реала» Гюлера решили оперировать 2
16:34 · Испания. Ла Лига
​Ровно 20 лет назад Модрич дебютировал на взрослом уровне
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» лидирует в гонке за Кепой, несмотря на интерес «Реала»
16:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» сомневается в кандидатуре Буну, так как игрок пропустит месяц из-за Кубка Африки
16:00 · Испания. Ла Лига
Де Хеа ждёт предложение от «Реала»
15:49 · Испания. Ла Лига
​Уткин отреагировал на серьёзную травму Куртуа
15:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов начать поиски замены для Куртуа
15:46 · Испания. Ла Лига
«Реал» рассматривает вариант с приглашением Мамардашвили
15:46 · Испания. Ла Лига
​Дембеле прошёл обследование для «ПСЖ»
15:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового голкипера на замену Куртуа, клуб давно интересовался этим вратарём
15:33 · Испания. Ла Лига
Куртуа получил серьёзную травму на тренировке «Реала» 6 официально
15:19 · Испания. Ла Лига
Хави доволен прогрессом Фати – «Барселона» может продать игрока только при одном условии
14:08 · Испания. Ла Лига
Ханданович может перейти в испанский клуб
13:34 · Испания. Ла Лига
«Сельта» подписала экс-игрока «Рубина» официально
12:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» за сутки до старта Ла Лиги не зарегистрировала 10 игроков
Все новости
Рекомендуем