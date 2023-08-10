​Хавбека «Реала» Гюлера решили оперировать

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер перенесёт операцию после травмы колена. Как сообщает на своих страницах The Athletic, решение на этот счёт было принято в последние часы по итогам нескольких совещаний. На этих встречах обсуждались все возможности восстановления 18-летнего игрока, в том числе возможность консервативного лечения.

Операция может пройти в Мадриде. Точные сроки восстановления Гюлера будут зависеть от ряда факторов, но если говорить примерно, то речь идёт о полутора месяцах, уточняет источник.

Напомним, что Арда Гюлер перебрался в «Реал» в начале июля из «Фенербахче».