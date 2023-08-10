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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ровно 20 лет назад Модрич дебютировал на взрослом уровне

10 Августа 2023 • 16:34 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.55 2 2.10
12.08 22:30

Ровно 20 лет назад полузащитник Лука Модрич провёл свой первый матч на взрослом уровне. Тогда в возрасте 17 лет он дебютировал за боснийский «Зриньски Мостар» вскоре после перехода из загребского «Динамо» на правах аренды. Соответствующая информация размещена на портале Reddit.

В футбольном мире Лука Модрич известен главным образом по выступлениям за «Тоттенхэм» и «Реал». Мадридский клуб хорват представляет с конца лета 2012 года. Действующий контракт 37-летнего Модрича рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Напомним, что в 2018 году Лука Модрич выигрывал «Золотой мяч». В том году сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Зриньски
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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