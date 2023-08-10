«Реал» сомневается в кандидатуре Буну, так как игрок пропустит месяц из-за Кубка Африки

Мадридский «Реал» сомневается, что голкипер «Севильи» Яссин Буну является подходящим кандидатом на замену Тибо Куртуа, который рискует пропустить весь следующий сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.

По информации от Diario AS, руководство «королевского клуба» смущает тот факт, что в следующем сезоне Буну зимой отправится на Кубок Африки, из-за чего пропустит почти месяц. В остальном же «Реалу» нравится кандидатура Яссина, за которого «Севилья» будет запрашивать в районе 15-20 миллионов евро.

Среди прочих вариантов «Реал» также рассматривает Кепу Аррисабалагу из «Челси», Георгия Мамардашвили из «Валенсии» и Давида де Хеа, который сейчас является свободным агентом.