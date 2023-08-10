Де Хеа ждёт предложение от «Реала»

Голкипер Давид де Хеа открыт к переходу в мадридский «Реал», в котором мог оказаться в более раннем этапе своей карьеры. По информации от Marca, 32-летний испанец ждёт предложение от «королевского клуба».

Де Хеа в следующем сезоне может стать основным вратарём «Реала», так как Тибо Куртуа с большой долей вероятности не сыграет в грядущей кампании из-за разрыва крестообразных связок колена.

Де Хеа сейчас считается самым выгодным вариантом для «Реала», так как футболист доступен на трансферном рынке совершенно бесплатно. Несколько недель назад Давид покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.