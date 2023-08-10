​Уткин отреагировал на серьёзную травму Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прямо перед стартом нового сезона получил серьёзную травму – у бельгийца выявили разрыв крестообразной связки колена. Теперь, очевидно, мадридцам придётся искать нового вратаря на трансферном рынке, ведь Куртуа вернётся в строй нескоро. Комментарий по поводу ситуации дал известный журналист Василий Уткин.

«Куртуа порвал кресты. Это вот реальный кошмар. Проблема выглядит нерешаемой…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В первом туре нового чемпионата Испании «Реал» будет играть против «Атлетика» в Бильбао. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 12 августа.