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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов начать поиски замены для Куртуа

10 Августа 2023 • 15:48 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.55 2 2.10
12.08 22:30

Мадридский «Реал» готов рассмотреть подписание нового вратаря после того, как серьёзную травму получил бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня, 10 августа, стало известно, что 31-летний Куртуа порвал переднюю крестообразную связку на левом колене. Затем появилась информация о том, что заменить бельгийца в воротах «сливочных» может бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который сейчас находится без клуба.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 12 августа, против «Атлетика». Начало этой встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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