«Реал» рассматривает вариант с приглашением Мамардашвили

Мадридский «Реал» определил ещё одного кандидата на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, который с большой долей вероятности пропустит весь следующий сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

По информации от El Chiringuito TV, ещё одним кандидатом для руководства «королевского клуба» является Георгий Мамардашвили из «Валенсии», которого ранее хотела приобрести мюнхенская «Бавария».

Пока неизвестно, сколько будет просить за 22-летнего вратаря руководство «Валенсии». «Реал» также рассматривает вариант с приглашением Давида де Хеа, который находится в статусе свободного агента.