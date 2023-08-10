​Дембеле прошёл обследование для «ПСЖ»

Вингер Усман Дембеле в ближайшее время будет представлен как футболист «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний француз уже прошёл медицинское обследование для гранда Лиги 1.

Дембеле переходит в «ПСЖ» после шести сезонов в «Барселоне». За каталонский клуб вингер провёл 185 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 40 голов и 43 результативных паса на партнёров.

Первый матч нового сезона «ПСЖ» проведёт в ближайшую субботу, 12 августа. Команда Луиса Энрике будет играть против «Лорьяна» на своём поле.