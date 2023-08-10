«Реал» нашёл нового голкипера на замену Куртуа, клуб давно интересовался этим вратарём

Мадридский «Реал» быстро отреагировал на новость о травме голкипера Тибо Куртуа. По информации от Madridista Real, «королевский клуб» рассматривает возможность подписания контракта с Давидом де Хеа, который сейчас доступен на рынке в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Куртуа травмировал крестообразные связки колена, из-за чего рискует пропустить весь следующий сезон. Одним из вариантов ему на замену является как раз де Хеа, который был интересен «Реалу» ещё несколько лет назад. Сага с Давидом доходила до того, что его трансфер на «Сантьяго Бернабеу» не состоялся из-за проблем с факсом. После этого «Реал» отказался от трансфера де Хеа.