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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа получил серьёзную травму на тренировке «Реала» официально

10 Августа 2023 • 15:33 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.55 2 2.10
12.08 22:30

Мадридский «Реал» объявил о том, что вратарь команды Тибо Куртуа порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Бельгийский футболист получил травму на тренировке «Реала». В ближайшее время Куртуа перенесёт операцию. Сроки восстановления 31-летнего голкипера пока неизвестны.

В прошлом сезоне Куртуа провёл за «Реал» 49 матчей, пропустил 49 голов и в 17 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Испании стартует уже на текущей неделе. Свой первый матч «Реал» проведёт в субботу, 12 августа, против «Атлетика» из Бильбао. Начало — в 22:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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