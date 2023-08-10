Мадридский «Реал» объявил о том, что вратарь команды Тибо Куртуа порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Бельгийский футболист получил травму на тренировке «Реала». В ближайшее время Куртуа перенесёт операцию. Сроки восстановления 31-летнего голкипера пока неизвестны.

В прошлом сезоне Куртуа провёл за «Реал» 49 матчей, пропустил 49 голов и в 17 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Испании стартует уже на текущей неделе. Свой первый матч «Реал» проведёт в субботу, 12 августа, против «Атлетика» из Бильбао. Начало — в 22:30 по московскому времени.