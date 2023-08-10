Хави доволен прогрессом Фати – «Барселона» может продать игрока только при одном условии

Форвард Ансу Фати в последние недели смог серьёзно прибавить в своей форме, чем доволен главный тренер «Барселоны» Хави и его штаб. Как сообщает Mundo Deportivo, Хави рассчитывает на Фати в наступающем сезоне, а сам футболист настроен остаться в родном клубе и бороться за место в составе.

Отмечается, что «Барселона» этим летом может продать 20-летнего Фати только при одном условии – если поступит очень выгодное финансовое предложение. Речь о таком предложении, которое заметно улучшит финансовое положение клуба.

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Хетафе» 13 августа.