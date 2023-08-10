Ханданович может перейти в испанский клуб

39-летний словенский вратарь Самир Ханданович, который находится в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интера», может трудоустроиться в испанском чемпионате.

По информации Todofichajes, в подписании опытного голкипера заинтересована «Сельта». Наставник команды из Виго Рафаэль Бенитес выступает главным инициатором подписания словенца.

Ханданович выступал за «Интер» с 2012 по 2023 год. В прошлом сезоне Серии А Самир провел 14 матчей, в которых пропустил 18 мячей. В пяти играх он сохранил ворота на замке.

«Сельта» стартует в Ла Лиге домашним матчем против «Осасуны». Игра пройдет в Виго 13 августа.