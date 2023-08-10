Защитник шотландского «Селтика» Карл Старфельт перебрался в чемпионат Испании. Новым местом работы 28-летнего шведского футболиста стала «Сельта», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Скандинавский игрок заключил с коллективом из Виго долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года. Напомним, что Карла есть опыт выступлений в чемпионате России – с 2019 по 2021 год он защищал цвета казанского «Рубина».

В прошлом сезоне Старфельт принял участие в 37 поединках за «Селтик», в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.